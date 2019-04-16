Cumhurbaşkanı Erdoğan: Notre Dame Katedrali'ni tahrip eden korkunç yangın bizi de derinden sarstı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangına ilişkin "Paris'in sembollerinden biri olan ve insanlığın ortak mirası Notre Dame Katedrali'ni tahrip eden korkunç yangın bizi de derinden sarstı." değerlendirmesinde bulundu.
Paris
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, Fransa'nın başkenti Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangınla ilgili bir mesaj paylaştı.
L’incendie effrayant qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame, l’un des symboles de Paris et patrimoine commun de l’humanité, nous a aussi profondément bouleversé.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) 16 Nisan 2019
En mon nom et au nom de mon peuple, je transmets au peuple français mes vœux de rétablissement.
Erdoğan, Fransızca mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Paris'in sembollerinden biri olan ve insanlığın ortak mirası Notre Dame Katedrali'ni tahrip eden korkunç yangın bizi de derinden sarstı. Kendim ve halkım adına, Fransız halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.