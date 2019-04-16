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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Notre Dame Katedrali'ni tahrip eden korkunç yangın bizi de derinden sarstı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangına ilişkin "Paris'in sembollerinden biri olan ve insanlığın ortak mirası Notre Dame Katedrali'ni tahrip eden korkunç yangın bizi de derinden sarstı." değerlendirmesinde bulundu.

Yusuf Özcan   | 16.04.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Notre Dame Katedrali'ni tahrip eden korkunç yangın bizi de derinden sarstı

Paris

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, Fransa'nın başkenti Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangınla ilgili bir mesaj paylaştı. 

Erdoğan, Fransızca mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Paris'in sembollerinden biri olan ve insanlığın ortak mirası Notre Dame Katedrali'ni tahrip eden korkunç yangın bizi de derinden sarstı. Kendim ve halkım adına, Fransız halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

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