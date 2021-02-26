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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nisan ayından itibaren Galataport'un faaliyete geçmesini bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah nisan ayından itibaren Galataport'un faaliyete geçmesini bekliyoruz." dedi.

26.02.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nisan ayından itibaren Galataport'un faaliyete geçmesini bekliyoruz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atlas Sineması ile İstanbul Sinema Müzesi'nin açılışında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah nisan ayından itibaren Galataport'un faaliyete geçmesini bekliyoruz." ifadesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Galataport, 25 milyon ziyaretçi, 7 milyon turist ve 1,5 milyon gemi yolcusu potansiyeliyle dünya çapında bir projedir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgın şartlarına rağmen sadece bu yıl 350 bin yolcu taşıyan 200 kruvaziyer gemisi, Galataport'a demirlemek için rezervasyon yaptırmıştır." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seyahat kısıtlamalarını kaldıran veya hafifleten her yerde, ülkemize yönelik rezervasyonlarda adeta patlama yaşanıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yıldızı giderek parlayan ülke olduğumuzun en önemli göstergesi, misafir ettiğimiz yabancı turist sayısının 52 milyonu bulmuş olmasıdır." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kültür sanat faaliyetlerinin gerçekleştirildiği mekan sayımızı, 858'den 4 bin 139'a çıkarırken, etkinlik sayımızı 34 binden 110 bine yaklaştırdık." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yılın sonunda açmayı planladığımız Atatürk Kültür Merkezi'mizi salgın sebebiyle inşallah önümüzdeki yılın en geç ortasında, İstanbul halkının hizmetine sunacağız." ifadesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatının son günlerini yaşadığı Mısır Apartmanındaki evini, müzeye dönüştürüyoruz. İnşallah müzeyi de 12 Mart'ta yani İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yılında hizmete açıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah önümüzdeki dönemde kültür meselesini önceliklerimizin en başına alarak maddi altyapı atılımlarını güçlü bir içerikle de tahkim edeceğiz." açıklamasında bulundu.

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