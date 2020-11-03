Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mucizenin adı Ayda... Geçmiş olsun güzel yavrum
Erdoğan, 91 saat sonra enkazdan sağ çıkarılan Ayda Gezgin için paylaştığı mesajında "Mucizenin adı Ayda... 91 saat sonra senin o gülen gözlerinle birlikte hepimize yeni umutlar bahşeden Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun güzel yavrum" dedi.
İstanbul
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki depremin ardından 91 saat sonra Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı enkazından sağ çıkarılan 4 yaşındaki Ayda Gezgin için bir mesaj paylaştı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından Ayda'nın fotoğrafıyla paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:
"Mucizenin adı Ayda... 91 saat sonra senin o gülen gözlerinle birlikte hepimize yeni umutlar bahşeden Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun güzel yavrum..."
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Mucizenin adı Ayda... 91 saat sonra senin o gülen gözlerinle birlikte hepimize yeni umutlar bahşeden Allah’a şükürler olsun.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 3, 2020
Geçmiş olsun güzel yavrum... pic.twitter.com/VqZmjHbDAO