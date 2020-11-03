Euro
9.97
Dolar
8.51
BIST 100
1,128.98
Altın
1,899.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir'de 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı enkazından Ayda Gezgin isimli kız çocuğu sağ çıkarıldı - VTR
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mucizenin adı Ayda... Geçmiş olsun güzel yavrum

Erdoğan, 91 saat sonra enkazdan sağ çıkarılan Ayda Gezgin için paylaştığı mesajında "Mucizenin adı Ayda... 91 saat sonra senin o gülen gözlerinle birlikte hepimize yeni umutlar bahşeden Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun güzel yavrum" dedi.

Andaç Hongur   | 03.11.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mucizenin adı Ayda... Geçmiş olsun güzel yavrum

İstanbul

Ayda bebek 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı enkazından sağ olarak çıkarıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki depremin ardından 91 saat sonra Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı enkazından sağ çıkarılan 4 yaşındaki Ayda Gezgin için bir mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından Ayda'nın fotoğrafıyla paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Mucizenin adı Ayda... 91 saat sonra senin o gülen gözlerinle birlikte hepimize yeni umutlar bahşeden Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun güzel yavrum..."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'nin Liverpool kentinde herkese iki haftada bir Kovid-19 testi uygulanacak
İran'da son 24 saatte 422 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Paris ve çevresinde tam gün sokağa çıkma yasağından vazgeçildi
'Hastalara dünyayı verseniz bir saniye nefes almaya değişmezler'
'Gözümüzün önünde hastanın günden güne kötüye gitmesi, ölmesi, bizi derinden etkiliyor'

Benzer haberler

İzmir'de depremde hayatını kaybeden çift ve 2 yaşındaki çocukları toprağa verildi

İzmir'de depremde hayatını kaybeden çift ve 2 yaşındaki çocukları toprağa verildi

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: İzmir'deki yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 6,6 milyon lira kaynak aktarıldı

Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan Elif bebek, ailesiyle hastanede buluştu

Depremde ölen babaanne ve 4 torununun akrabası Yücel aileyi anlattı: Çok fedakar bir babaanneydi

Depremde ölen babaanne ve 4 torununun akrabası Yücel aileyi anlattı: Çok fedakar bir babaanneydi
Türkiye Sigorta İcra Kurulu Başkanı Benli: Acentelerimiz ve eksperlerimizle birlikte bölgede hasar tespitine başladı

Türkiye Sigorta İcra Kurulu Başkanı Benli: Acentelerimiz ve eksperlerimizle birlikte bölgede hasar tespitine başladı
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: Dayanıklı binalar inşa etme mücadelemizi sürdüreceğiz

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: Dayanıklı binalar inşa etme mücadelemizi sürdüreceğiz