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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Mücadele kahramanlarının yakınlarını kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Mücadele kahramanlarından bazılarının yakınlarını kabul etti.

Zafer Fatih Beyaz   | 29.10.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Mücadele kahramanlarının yakınlarını kabul etti

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Mücadele kahramanlarından bazılarının yakınlarını kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Mustafa Kemal Atatürk'ün dayısının torunları Feyzullah Aldırma ve Figen Aldırma, Celal Bayar'ın torunu Emine Gürsoy Naskali, Fethi Okyar'ın torunu Fethi Okyar, İsmail Hakkı Altunbezer'in torunu Ayşe Baturay, Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon, Halide Edip Adıvar'ın torunu Ömer Sayar ve Fevzi Çakmak'ın kardeşinin torunu Fatma Nur Çakmak hazır bulundu.

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