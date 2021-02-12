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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin bazı illerinin gençlik kolları kongrelerine canlı bağlantıyla katılıyor.
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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin birlik ve beraberliğinin en güçlü olduğu dönemdeyiz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "Tüm provokasyon gayretlerine rağmen milletimizin birlik ve beraberliğinin en güçlü olduğu dönemdeyiz." dedi.

12.02.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin birlik ve beraberliğinin en güçlü olduğu dönemdeyiz Fotoğraf: Murat Kula / AA

Ankara

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adana, Ankara, Erzurum, İstanbul, Konya, Malatya, Mardin, Sakarya, Şanlıurfa, Trabzon, Van İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm provokasyon gayretlerine rağmen milletimizin birlik ve beraberliğinin en güçlü olduğu dönemdeyiz." dedi.

Erdoğan, "(Gençler) Üniversitelerimizi marjinal grupların eylem sahası olmaktan çıkartıp bilim yuvaları haline sizler getireceksiniz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizi karıştırmak, sokaklarımızda kaosu egemen kılmak için girişilen her çaba milletimizin feraset duvarına çarpıyor." ifadesini kullandı.

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