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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin evine ziyarette bulunuyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi evinde ziyaret ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli bir araya geliyor.

Mümin Altaş   | 05.01.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi evinde ziyaret ediyor

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi evinde ziyaret ediyor.

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