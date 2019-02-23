Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk TV kanalında katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, meydanların şu anda gayet iyi olduğunu belirterek, "Benim aziz milletim, bu ülkeye en ufak bir yatırımı olmayanların ideolojik formatlamasına, bu tezgaha, bu tuzağa düşmemeli." dedi.

Erdoğan, "Özellikle şehir planları büyük önem arz ediyor. Ne tür sıkıntılar çekiyorsak bakıyorsunuz plansızlıktan çekiyoruz. Bundan böyle bizim yerel yönetim anlayışımızda bunlar uzun vadeli ve kesinlikle hakkaniyete uygun şekilde hazırlanacak." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal belediyeciliği çok önemsediğini vurgulayarak, AK Parti belediyeciliğinin zaten tanımında bir sosyal belediyecilik olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaçak yapılaşmanın devam etmesi halinde depremin faturasının çok çok ağır olacağını belirterek, "TOKİ'yi para kazansın diye kurmadık. Şehirleşmede güzelliği, güveni, emniyeti yakalayalım ve vatandaşım huzur içinde rahatlıkla yaşasın." değerlendirmesinde bulundu.

"Benim artık bu anketlere vesaire güvenim kalmadı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çok açık, net bir şey söyleyeyim. Benim artık bu anketlere vesaire güvenim kalmadı." dedi.