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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ve Merkel ile telefonda 'İdlib ve ırkçı saldırıları' görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Merkel ile üçlü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İdlib'deki saldırılar ve Almanya'daki ırkçı saldırı ele alındı.

Berk Özkan   | 21.02.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ve Merkel ile telefonda 'İdlib ve ırkçı saldırıları' görüştü

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile üçlü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

Erdoğan görüşmede, Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılar için şifa dileğinde bulunurken, yabancı düşmanlığı, ayrımcılık ve İslam karşıtlığı saikli bu saldırıları lanetlediğini ifade etti. 

Suriye rejimi ve destekçilerinin İdlib'deki saldırganlıklarının durdurulması gerektiğini belirten Erdoğan, insani krizin önlenmesi için somut eylemlerle güçlü destek sağlanması gerektiğini vurguladı. 

Erdoğan, Libya halkının da barış, refah ve istikrara kavuşması için tutarlı politikalarla hep birlikte çalışılması gerektiğini dile getirdi. 

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