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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile Barış Pınarı Harekatı'nı görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonla görüştü. Erdoğan, Macron'la görüşmesinde, Barış Pınarı Harekatı'nın bölgesel/küresel barış ve istikrara sunacağı katkıları ifade etti.

Enes Kaplan   | 14.10.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile Barış Pınarı Harekatı'nı görüştü

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Macron ile görüşmesinde, Barış Pınarı Harekatı'nın amaçlarını anlatarak, Suriye'nin kuzeyindeki PKK-YPG ve DEAŞ terörünün Türkiye'nin güvenliği ve Suriye'nin toprak bütünlüğü için oluşturduğu tehdide işaret etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, harekatın bölgesel ve küresel barış ile istikrara sunacağı katkıları da ifade etti. 


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