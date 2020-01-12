Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac'ı kabulü başladı.
İstanbul
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Mustafa El Serrac'ı kabulü başladı.
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