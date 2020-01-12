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Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac'ı kabulü başladı.

Çiğdem Münibe Alyanak   | 12.01.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac'ı kabul etti Muhabir: Mustafa Kamacı / AA

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Mustafa El Serrac'ı kabulü başladı.

                    

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