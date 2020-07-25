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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabul etti.

Sefa Mutlu   | 25.07.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabul etti Fotoğraf: Mustafa Kamacı / AA

İstanbul

Erdoğan öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak geldiği Vahdettin Köşkü'nde, Amasya Çevre Yolu Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı.

Erdoğan sonrasında Serrac ile bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

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