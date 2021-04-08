Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Dışişleri Bakanı El-Sabah'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh El Sabah'ı kabul etti.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Dr. Ahmed Nasir El – Muhammed El – Sabah'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.
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