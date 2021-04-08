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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Dışişleri Bakanı El-Sabah'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh El Sabah'ı kabul etti.

Zafer Fatih Beyaz   | 08.04.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Dışişleri Bakanı El-Sabah'ı kabul etti ( Mustafa Kamacı - Anadolu Ajansı )

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Dr. Ahmed Nasir El – Muhammed El – Sabah'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.


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