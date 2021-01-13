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Cumhurbaşkanı Erdoğan kuraklık tehdidine dikkati çekti: Hep birlikte tedbir almamız gerekiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda kuraklık tehdidine dikkati çekti.

Enes Kaplan   | 13.01.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan kuraklık tehdidine dikkati çekti: Hep birlikte tedbir almamız gerekiyor

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kullanmaya başladığı sosyal medya uygulaması Telegram'dan paylaşımda bulundu. 

Buradan paylaştığı ilk mesajlardan birinin çok önem verdikleri su meselesiyle alakalı olmasını istediğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Malumunuz, son haftalarda yağışlar maalesef zayıf seyrediyor. Adeta 100 yılda bir görülen bir kuraklık tehdidi karşısında hep birlikte tedbir almamız gerekiyor. Biz geçtiğimiz 18 yılda 600 baraj, 590 hidroelektrik santralı, 262 içme suyu tesisi ve daha birçok eser inşa ederek su kapasitemizi hemen her bölgemizde en üst seviyeye çıkardık. Bu alanda çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Ancak mevcut kaynakların en iyi kullanımının asıl yolu, tasarruf ve bilinçli tüketimden geçiyor. Bu anlamda devlet-millet el ele, inşallah yağışların da artması temennisiyle bu zorlu dönemi aşacak, daha güçlü yarınlar için mücadelemize devam edeceğiz."


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