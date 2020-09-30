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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kovid-19 salgını ekosistemdeki bozulmanın yansımalarından birisidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kovid-19 salgını sağlık sorunu olmanın ötesinde, ekosistemdeki bozulmanın yansımalarından birisidir." dedi.

Zafer Fatih Beyaz   | 30.09.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kovid-19 salgını ekosistemdeki bozulmanın yansımalarından birisidir

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kovid-19 salgını sağlık sorunu olmanın ötesinde, ekosistemdeki bozulmanın yansımalarından birisidir." dedi.

Erdoğan, "Tarihi mesuliyetimiz yok denecek kadar az olmasına rağmen iklim değişikliği ile mücadelede en ön saflarda yer alıyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki on yıl insanlığın kaderini tayin edecek. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri için biyolojik çeşitliliğin korunmasına ihtiyaç var." diye konuştu.

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