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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı.

Mehmet Tosun   | 11.02.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İkinci doz Kovid-19 aşısını yaptırdım. İnşallah en kısa sürede tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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