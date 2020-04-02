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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüse karşı mücadeleyi örnek bir sınav vererek atlatacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye’nin sağlık altyapısı, pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır. Sağlık altyapımızın gücüyle koronavirüse karşı mücadele gibi zor bir süreci de örnek bir sınav vererek atlatacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Berk Özkan   | 02.04.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüse karşı mücadeleyi örnek bir sınav vererek atlatacağız

İstanbul

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin sağlık altyapısının, personel, ilaç, malzeme ve yoğun bakım imkanları bakımından pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumda olduğunu belirterek, "Sağlık altyapımızın gücüyle, koronavirüse karşı mücadele gibi zor bir süreci de inşallah örnek bir sınav vererek atlatacağız." değerlendirmesinde bulundu. 

Paylaşımda yer alan grafikte, "Türkiye Sağlık Altyapısında Daha Güçlü Olacak" başlığı ve "Hiçbir virüs bizim birliğimizden, beraberliğimizden, kardeşlerimizden daha güçlü değildir. Hiçbir hastalık önümüzdeki aydınlık yarınların önüne geçemez. Hiçbir tehdit bizi hedeflerimizden asla vazgeçiremez." ifadeleriyle, şu bilgiler yer aldı: 

"Sağlık altyapımız, personel, ilaç, malzeme ve yoğun bakım yatağı açısından diğer ülkelere göre oldukça iyi durumdadır.

Hastanelerimiz ile diğer sağlık birimlerimize, 24 milyon cerrahi maske, 3 milyonun üzerinde N-95 maske, bir milyonun üzerinde koruyucu tulum, 181 binin üzerinde koruyucu gözlük dağıttık. Bu malzemelerin üretimlerini daha da artırma imkanına sahibiz.

Dünya artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı bir döneme doğru gidiyor. 

Bu yeni döneme, 17 yılda ülkemize kazandırdığımız hizmetler sayesinde, nitelikli insan ve üretim gücümüzle, altyapımızla, tecrübemizle oldukça hazırlıklı giriyoruz.

Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını, inşallah hep birlikte tamamlayacağız." 

Grafikte, "Toplam 166 bin hekim, 262 bin hemşire/ebe, 1 milyon 100 bin sağlık çalışanı, 1518 toplam hastane sayısı, 1147 hastane yoğun bakım hizmeti, 240 bin toplam hasta yatağı sayısı, 100 bin tek kişilik hasta odası sayısı ve 40 bin yoğun bakım yatağı sayısı" bilgilerine de yer verildi. 

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