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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kore Savaşı'nın 70. yılı dolayısıyla düzenlenen törene video mesaj gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kore Savaşı'nın 70. yıl dönümünü andığımız bu tarihi günde, aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Berk Özkan   | 25.06.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kore Savaşı'nın 70. yılı dolayısıyla düzenlenen törene video mesaj gönderdi

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kore Savaşı'nın 70. yılı dolayısıyla Güney Kore'de düzenlenen törene gönderdiği video mesajda, "Kore Savaşı'nın 70. yıl dönümünü andığımız bu tarihi günde aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan mesajında, Kore halkının huzur ve güvenliği ile uluslararası barışın tesisi için omuz omuza savaşan kahraman askerlerin, Kore ile ilelebet sürecek bir dostluğun kurulmasını temin ettiğini belirtti.

İlhamını Kore Savaşı'ndaki bu emsalsiz dayanışmadan alan dostluk bağlarının her geçen gün daha da güçlendiğini görmekten büyük memnuniyet duyduklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"2012 yılında stratejik ortaklık düzeyine çıkardığımız ilişkilerimizi önümüzdeki dönemde çok daha ileriye taşımakta kararlıyız. Kore Savaşı'nın 70. yıl dönümünü andığımız bu tarihi günde aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Kore topraklarındaki ebedi istirahatgahlarında yan yana yatan bu kahramanlarımızın aziz hatıraları önünde bir kez daha tazimle eğiliyorum. Ruhları şad olsun."

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