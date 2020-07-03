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Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya Ovası'na ilişkin paylaşımda bulundu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Ovası'na ilişkin yaptığı paylaşımda, tarım potansiyelini sonuna kadar değerlendirmekte kararlı olduklarını vurguladı.

Berk Özkan   | 03.07.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya Ovası'na ilişkin paylaşımda bulundu

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Ovası'na ilişkin yaptığı paylaşımda, tarım potansiyelini sonuna kadar değerlendirmekte kararlı olduklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün, insanlığın ilk dönemlerinden beri önemli bir tarım merkezi olan Konya Ovası'nı suya kavuşturduk. Şimdiye kadar 43 milyar liralık bir yatırım yapılan projemizin tüm aşamalarını yakından takip ediyoruz. Ülkemizin tarım potansiyelini sonuna kadar değerlendirmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda Erdoğan'ın konuşmasından bölümler de yer aldı.

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