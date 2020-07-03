Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya Ovası'na ilişkin paylaşımda bulundu
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Ovası'na ilişkin yaptığı paylaşımda, tarım potansiyelini sonuna kadar değerlendirmekte kararlı olduklarını vurguladı.
İstanbul
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Ovası'na ilişkin yaptığı paylaşımda, tarım potansiyelini sonuna kadar değerlendirmekte kararlı olduklarını vurguladı.
Bugün, insanlığın ilk dönemlerinden beri önemli bir tarım merkezi olan Konya Ovası'nı suya kavuşturduk.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 3, 2020
Şimdiye kadar 43 milyar liralık bir yatırım yapılan projemizin tüm aşamalarını yakından takip ediyoruz. Ülkemizin tarım potansiyelini sonuna kadar değerlendirmekte kararlıyız. pic.twitter.com/tguO2brqae
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün, insanlığın ilk dönemlerinden beri önemli bir tarım merkezi olan Konya Ovası'nı suya kavuşturduk. Şimdiye kadar 43 milyar liralık bir yatırım yapılan projemizin tüm aşamalarını yakından takip ediyoruz. Ülkemizin tarım potansiyelini sonuna kadar değerlendirmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.
Paylaşımda Erdoğan'ın konuşmasından bölümler de yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.