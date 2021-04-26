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Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya geldi

Mehmet Tosun   | 26.04.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya geldi Fotoğraf: Murat Kula / AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.

Türkiye ile KKTC arasındaki ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirildiği, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alındığı görüşmede, Cenevre'de 27-29 Nisan'da düzenlenecek "Gayriresmi 5+Birleşmiş Milletler Toplantısı" da dahil olmak üzere, Kıbrıs meselesine dair son gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunuldu.

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