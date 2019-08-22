Euro
6.39
Dolar
5.76
BIST 100
95,394.24
Altın
1,498.92
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışma ziyareti için Ankara'da bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Tatar'ı kabul etti.

Zafer Fatih Beyaz   | 22.08.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul etti

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, davetine icabetle görevi devralmasının ardından ilk resmi programı kapsamında Ankara'ya gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Görüşmenin ardından Türkiye ve KKTC heyetleri, çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan ulusal kimliğinde radikal dönüşüm
Ticaret savaşları ve küresel sistemin geleceği
Yemen’de Körfez koalisyonunun hesapları tutmadı
Kırgızistan siyasetinde güç mücadelesi
İsrail sağında bölünme derinleşiyor

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan siyam ikizleri ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan siyam ikizleri ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan milli sporcu Yaman'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul etti

Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı

Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı yapıldı