Euro
9.95
Dolar
8.27
BIST 100
1,397.82
Altın
1,767.58
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kısıtlamaları dikkate alarak hak kayıplarının önüne geçecek önemli düzenlemeler yapıyoruz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salgın kısıtlamalarında yaşanacak hak kayıplarının önlenmesine yönelik yapılan düzenlemelere ilişkin paylaşımda bulundu.

Berk Özkan   | 30.04.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kısıtlamaları dikkate alarak hak kayıplarının önüne geçecek önemli düzenlemeler yapıyoruz

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Salgın kısıtlamalarını dikkate alarak, hak kayıplarının önüne geçecek önemli düzenlemeler yapıyoruz." ifadeleriyle, şu bilgilere yer verdi:

"İbraz süresinin son günü 30 Nisan ile 31 Mayıs arasına denk gelen çeklerin ödemelerini erteledik. Bu çekler, 1 Haziran tarihinden sonra kalan ibraz süresi içerisinde tahsil edilecek. Kamu idarelerinin kamu veya özel hukuktan doğan alacakları hakkında da 30 Nisan ve 31 Mayıs tarihleri arasında icra ve iflas takibi başlatılamamasını temin ediyoruz. 30 Nisan ile 31 Mayıs arasına denk gelen kambiyo senedine dayalı alacaklar, bir başka deyişle ticari borçlar için icra ve iflas takibi başlatılmasının önüne geçtik. Aynı zamanda bu borçlar için ihtiyati haciz kararı alınmasını engelliyoruz, başlamış olan takipleri de durduruyoruz."

Salgın tedbirlerinden etkilenen vatandaşlara destek

Öte yandan, 'Salgın tedbirlerinden etkilenen vatandaşlarımıza yönelik desteklerimizi sürdürüyoruz' başlığı ile de şu bilgiler paylaşıldı:

"Daha önceden 3 ay süreyle ödemesi gerçekleştirilen 1000 lira gelir kaybı Desteği ile illere göre 500 ve 750 lira şeklinde verilen kira desteğini, esnafımıza bir ay daha sağlıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelere daha önceden 1000 lira olarak ödenen nakdi yardımlara, 1100 lira olarak yeniden başlıyoruz ve "emeklilerimizin ikramiyelerini Ramazan Bayramı'nda 1100 liraya çıkarıyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 31 bin 891 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 394 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray: 100 milyon Amerikalı Kovid-19'a karşı tamamen aşılandı
Sağlık Bakanı Koca: 6 ayda 50 milyon doz Sputnik-V aşısının teslim edilmesi bekleniyor
İran'daki Kovid-19 hastalarının yüzde 70'inden fazlasında İngiliz varyantı tespit edildi
Çin, Kovid-19 salgınıyla mücadelede Hindistan'a destek vermeyi sürdürecek

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kısıtlamaları dikkate alarak hak kayıplarının önüne geçecek önemli düzenlemeler yapıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kısıtlamaları dikkate alarak hak kayıplarının önüne geçecek önemli düzenlemeler yapıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşı tedariğinde sıkıntı yaşamayacağız

Bakan Koca: 17 günlük kapanma dönemiyle vaka sayılarında hızlı düşüşü sağlayacağımıza inanıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı'yla ilgili genelge yayımladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı'yla ilgili genelge yayımladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MKEK Enerjetik Malzemeler Üretim Tesisine ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MKEK Enerjetik Malzemeler Üretim Tesisine ilişkin paylaşım
Amazon'un satışları ilk çeyrekte yüzde 44 arttı

Amazon'un satışları ilk çeyrekte yüzde 44 arttı