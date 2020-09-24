Euro
8.91
Dolar
7.65
BIST 100
1,118.37
Altın
1,860.11
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kop Dağı Tüneli inşaatında patlama meydana geldi
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile telefonda görüştü.

Kemal Karadağ   | 24.09.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov ile telefonda görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Kırgızistan ilişkilerini derinleştirecek ve iş birliğini güçlendirecek adımlar ele alındı, bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Samsunspor'da 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 206 bin 616'ya yükseldi
Milan'ın golcüsü İbrahimovic'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
İngiltere'de sağlık çalışanları Kovid-19 testi yetersizliğinden işlerine gidemiyor
İspanya'da okullarda üç haftada 2 bin 852 sınıf Kovid-19'dan kapandı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM Güvenlik Konseyi'ni reforma tabi tutmamız gerekiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kosova Cumhurbaşkanı Taçi bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kosova Cumhurbaşkanı Taçi bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asırlık uyanışımızı önlemeye çalışıyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asırlık uyanışımızı önlemeye çalışıyorlar
Çelik'ten Erdoğan'ı hedef alan Yunan gazetesine tepki: Bu alçak ifadeler o politikacıların alnına yapışır

Çelik'ten Erdoğan'ı hedef alan Yunan gazetesine tepki: Bu alçak ifadeler o politikacıların alnına yapışır