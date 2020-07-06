Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel meselelerin değerlendirildiği görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede işbirliği konuları da ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.