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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Enes Kaplan   | 06.07.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov ile telefonda görüştü Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel meselelerin değerlendirildiği görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede işbirliği konuları da ele alındı.

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