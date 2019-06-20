Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.52
Dolar
5.77
BIST 100
94,157.69
Altın
1,391.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin milletin alicenaplığına leke sürme hakkı yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimsenin siyasi ihtirasları, ideolojik saplantıları uğruna mülteci düşmanlığını körükleyerek, milletin alicenaplığına leke sürme hakkı yok." dedi.

Ferdi Türkten   | 20.06.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin milletin alicenaplığına leke sürme hakkı yok

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 

Dünyada 68,5 milyonun üzerinde zorla yerlerinden edilmiş insan, 26 milyona yakın mülteci ve 3 milyon civarında sığınmacının doğup büyüdükleri topraklardan uzakta hayata tutunma mücadelesi verdiğini belirten Erdoğan, çoğu zaman ölümü göze alarak açlıktan, çatışmalardan, iç savaş ve fakirlikten kaçan bu insanlara yardım eli uzatmanın insanlık onuru ve vicdanın gereği olduğunu ifade etti.

Buna rağmen bilhassa batılı ülkelerde mültecilere yönelik ayrımcılığın, yabancı düşmanlığının ve ırkçılığın arttığının, mültecilerin ötekileştirildiğinin, medya ve popülist siyasetçiler tarafından düşmanlaştırıldığının görüldüğünü anlatan Erdoğan, mültecilerin kendi ülkelerine ve ev sahibi toplumlara sağladığı ekonomik katkıların dikkate alınmadığını, sosyal ve kültürel hayatı zenginleştirmelerinin göz ardı edildiğini ve bu insanların siyasi rant peşindeki çevreler tarafından nefret objesine dönüştürüldüğünü bildirdi.

Toplumsal barışı, hoşgörüyü ve bir arada yaşama kültürünü dinamitleyen bu ırkçı zihniyete müsamaha gösterilmesinin, gelecek adına çok büyük bir tehdit olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"3,6 milyonu Suriyeli olmak üzere, 4 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye, tarihte olduğu gibi bugün de etnik kimliğine, inancına, kökenine, diline bakmadan tüm mazlum ve mağdurlara sahip çıkmaktadır. Hiç kimsenin siyasi ihtirasları ve ideolojik saplantıları uğruna mülteci düşmanlığını körükleyerek Türk milletinin bu alicenaplığına leke sürme hakkı yoktur. Türkiye olarak beklentimiz, uluslararası toplumun da mülteciler konusunda adil yük ve sorumluluk paylaşımına girmesi ve özellikle Suriyeli sığınmacılarla ilgili ülkemize verilen taahhütlerini yerine getirmesidir. 

Geçen sene aralık ayında Türkiye'nin de aktif katkılarıyla kabul edilen Mültecilere İlişkin Küresel Mutabakat'ın başarılı şekilde ve tam olarak uygulanmasına özel önem veriyoruz. Tüm paydaşları, adil yük ve sorumluluk anlayışı kapsamında Türkiye'nin eş başkanlığında aralık ayında yapılacak Küresel Mülteci Forumu'na en üst düzeyde katılarak mülteciler için mesuliyet üstlenmeye davet ediyorum. Bu düşüncelerle Dünya Mülteciler Günü'nün hayırlara vesile olmasını diliyor, coğrafyamızın farklı köşelerinde zor şartlar altında hayat mücadelesi veren tüm mültecileri ülkem ve milletim adına selamlıyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BM Libya krizinde yetersiz kalıyor
Doğu Akdeniz enerji denklemi ve Rum kesiminin hukuksuz tasarrufları
Trump ekonomik savaşta dümeni ticaretten kura çevirdi
İran medyası Mursi'nin vefatını şaşı gördü
Muhammed Mursi: Kararlı bir duruş, gururlu bir mücadele ve onurlu bir ömür

Benzer haberler

'Dünyada her gün 37 bin kişi yerinden ediliyor'

'Dünyada her gün 37 bin kişi yerinden ediliyor'

'Derdi verileri korumak değil onları alıp bir yerlere servis etmek'

'Yavuz gemisi Türkiye'nin kararlılığının en somut ifadesidir'

'Darbe girişimine katılan bütün sanıklar hak ettikleri cezaları alacak'

'Darbe girişimine katılan bütün sanıklar hak ettikleri cezaları alacak'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu milletin en büyük gücü birliği ve kadim kardeşliğidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu milletin en büyük gücü birliği ve kadim kardeşliğidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahmet Kaya'nın topraklarımıza getirilmesi için her şeyi yaparız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahmet Kaya'nın topraklarımıza getirilmesi için her şeyi yaparız