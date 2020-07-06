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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ferdi Türkten   | 06.07.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile telefonda görüştü Fotoğraf: Halil Sağırkaya/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Erdoğan, Nazarbayev'in doğum gününü tebrik etti, kendisine sağlıklı ve uzun bir ömür temennisinde bulundu.

İki ülke ilişkilerini ve bölgesel iş birliğini güçlendirecek adımlar ile Kovid-19'a karşı ortak mücadele konuları da görüşmede ele alındı.

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