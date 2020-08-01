Euro
8.22
Dolar
6.98
BIST 100
1,126.90
Altın
1,976.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan ve Tacikistan cumhurbaşkanlarıyla telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ve Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ömer Olcay   | 01.08.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan ve Tacikistan cumhurbaşkanlarıyla telefonda görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın cumhurbaşkanlarıyla yaptığı görüşmelerde, karşılıklı Kurban Bayramı tebriğinde bulunuldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya’da Kovid-19 kısıtlamaları protesto edildi
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 156 bini aştı
Sınır Tanımayan Doktorlar'dan Yemen için Kovid-19 uyarısı
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 216 kişi hayatını kaybetti
Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: Kovid-19 aşısının klinik denemeleri tamamlandı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan ve Tacikistan cumhurbaşkanlarıyla telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan ve Tacikistan cumhurbaşkanlarıyla telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Süper Lig'e yükselen takımları tebrik etti

Yunan Ortodoks papaz Fotopulos'tan Ayasofya için Erdoğan'a övgü

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgın dönemini her alanda tüm dünyanın takdirini kazanan bir başarıyla yönettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgın dönemini her alanda tüm dünyanın takdirini kazanan bir başarıyla yönettik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı