Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan ve Tacikistan cumhurbaşkanlarıyla telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ve Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın cumhurbaşkanlarıyla yaptığı görüşmelerde, karşılıklı Kurban Bayramı tebriğinde bulunuldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.