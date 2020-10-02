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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Katillerden hesap sormazsanız vicdanlarda kanayan yaraları iyileştiremezsiniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maddi zararı tazmin edersiniz fakat katillerden ve azmettiricilerinden hesap sormazsanız vicdanlarda kanayan yaraları iyileştiremezsiniz." dedi.

Ferdi Türkten   | 02.10.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Katillerden hesap sormazsanız vicdanlarda kanayan yaraları iyileştiremezsiniz Fotoğraf: Mustafa Kamacı / AA

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Konya İl Teşkilatı ile Selçuklu ilçesinde yer alan Ecdat Parkı'ndaki yemekte yaptığı konuşmada, "Maddi zararı tazmin edersiniz fakat katillerden ve azmettiricilerinden hesap sormazsanız vicdanlarda kanayan yaraları iyileştiremezsiniz." dedi.

"Yargımız nasıl 15 Temmuz'un hesabını soruyorsa bölücü örgütün uzantılarından da 6-8 Ekim olayları ve çukur eylemlerinin hesabını soruyor." diyen Erdoğan, "Bu ülke, geçmişte yapanın yanına kar kaldığı, darbecilerden eli kanlı katillere kadar birilerinden hesap sorulamadığı dönemler yaşamıştır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hukukun üstünlüğü yerine üstünlerin hukukunun yürürlükte olduğu dönemler artık geride kalmıştır." diye konuştu.

Erdoğan, "AK Parti'den küçük parçalar kopartarak bu davayı zayıflatma senaryolarını boşa çıkarmak için teşkilat yapımızı daha da güçlendireceğiz." dedi.

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