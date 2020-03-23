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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri es-Sani ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed es-Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Sefa Mutlu   | 23.03.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri es-Sani ile telefonda görüştü

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed es-Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

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