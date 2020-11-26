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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeş Katar halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirerek sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güçlü gönül bağlarıyla ayrılmaz bir bütün olduğumuz kardeş Katar halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirerek sürdüreceğiz" dedi.

Zafer Fatih Beyaz   | 26.11.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeş Katar halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirerek sürdüreceğiz Fotoğraf: Murat Kula/AA

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Güçlü gönül bağlarıyla ayrılmaz bir bütün olduğumuz kardeş Katar halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirerek sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı'na katılmak üzere Türkiye'ye gelen Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve heyetiyle verimli görüşmeler gerçekleştirerek bir dizi anlaşmaya imza attıklarını belirtti.

Erdoğan, "Güçlü gönül bağlarıyla ayrılmaz bir bütün olduğumuz kardeş Katar halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirerek sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

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