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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kahramanmaraş-Göksun arasındaki yolun adını 'Edebiyat Yolu' olarak belirledik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını gerçekleştirdikleri Kahramanmaraş-Göksun arasındaki yolun adını "Edebiyat Yolu" olarak belirlediklerini bildirdi.

07.11.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kahramanmaraş-Göksun arasındaki yolun adını 'Edebiyat Yolu' olarak belirledik Fotoğraf: Aytaç Ünal/AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş-Göksun karayolu üzerindeki tünellerin açılış töreninde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını gerçekleştirdikleri Kahramanmaraş-Göksun arasındaki yolun adını "Edebiyat Yolu" olarak belirlediklerini bildirdi.  

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