Cumhurbaşkanı Erdoğan kafede vatandaşlarla sohbet etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konyaaltı ilçesindeki bir kafede vatandaşlarla sohbet etti.

ANTALYA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konyaaltı ilçesindeki bir kafede vatandaşlarla sohbet etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesine Ait Tesis ve Hizmetlerin Toplu Açılış Töreni'nin ardından alandan ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konyaaltı ilçesinde yol güzergahı üzerindeki bir kafeye uğradı.

Burada vatandaşlarla bir süre sohbet eden ve bazılarıyla fotoğraf çektiren Erdoğan, daha sonra kafeden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Vali Münir Karaloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel eşlik etti.

Muhabir: Zafer Fatih Beyaz