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Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya ve Çin'i ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14'üncü G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Japonya'ya gidecek, ardından Çin Halk Cumhuriyeti'ne resmi ziyarette bulunacak.

Zafer Fatih Beyaz   | 26.06.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya ve Çin'i ziyaret edecek

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14'üncü G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Japonya'ya gidecek, ardından Çin Halk Cumhuriyeti'ne resmi ziyarette bulunacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin ulusal çıkarları ve küresel barış için stratejik platformları değerlendirmeye, her ülke ile siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkileri güçlendirmeye çalıştığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28-29 Haziran'da Dönem Başkanı Japonya'nın ev sahipliğinde Osaka'da yapılacak 14'üncü G20 Liderler Zirvesi'ne katılacak.

Küresel ekonomik istikrarın temin ve teşviki amacıyla gayriresmi bir görüş alışverişi ortamının sağlanması için kurulan G20'nin dönem başkanlığını Japonya yürütüyor. G20 Zirvesi'nde büyüme, altyapı, uluslararası finansal mimari, mali düzenlemeler, yolsuzlukla mücadele, kalkınma, istihdam, ticaret ve yatırım, kaynak verimliliği ve deniz plastik çöpleri ile dijital ekonomi, sağlık, tarım, enerji, iklim değişikliği ve yolsuzlukla mücadele gibi gündem maddeleri ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, zirve kapsamındaki oturumlarda G20 liderleriyle bir araya gelmesi, katılımcı bazı devlet ve hükümet başkanları ve uluslararası örgüt temsilcileriyle ikili görüşmelerde bulunması öngörülüyor.

Resmi ziyaretler

Erdoğan, Japonya'da G20 Zirvesi ve diğer programlarının ardından, 2 Temmuz'da Çin Halk Cumhuriyeti'ne resmi ziyarette bulunacak.

Japonya ve Çin Halk Cumhuriyeti ziyaretleri sırasında bölgesel ve uluslararası gündemdeki konular ile ikili ilişkilerin daha ileri taşınmasına imkan verecek görüşmeler yapılması planlanıyor.

"Türkiye, stratejik platformları değerlendiriyor"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun da Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretlerine ilişkin paylaşımında, "Türkiye, ulusal çıkarları ve küresel barış için stratejik platformları değerlendirmeye, her ülke ile siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkileri güçlendirmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Japonya'da ekonomileri en büyük ülke liderlerini buluşturacak G20 Zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ticaret savaşlarının yoğunlaştığı bir dönemde serbest ticaretin, sürdürülebilir büyümenin ve küresel ekonomik istikrarın önemini anlatacağını bildiren Fahrettin Altun, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız, Japonya'da G20 toplantılarının yanısıra ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin başta olmak üzere pek çok liderle yapacağı ikili görüşmelerde karşılıklı ilişkileri ve bölgesel konuları ele alacak.

G20 Zirvesinden sonra Pekin’e bir ziyaret gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanımız, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Türkiye-Çin ilişkilerini daha da ileri taşıyacak konuları masaya yatıracak."

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