Euro
7.67
Dolar
6.81
BIST 100
109,508.40
Altın
1,730.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Jandarma Genel Komutanlığı suç ve suçluya göz açtırmıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadeleden asayişe, düzensiz göçle mücadeleden trafik güvenliğine kadar gece gündüz fedakarca hizmet veren Jandarma Genel Komutanlığı'nın suç ve suçluya göz açtırmadığını bildirdi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 14.06.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Jandarma Genel Komutanlığı suç ve suçluya göz açtırmıyor

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörle mücadeleden asayişe, düzensiz göçle mücadeleden trafik güvenliğine kadar gece gündüz fedakarca hizmet veren Jandarma Genel Komutanlığının, modernizasyon ve yeniden yapılanma çalışmaları, iyi eğitimli, disiplinli, donanımlı personeliyle vatandaşlarla iç içe başarılı çalışmalara imza attığını, suç ve suçluya göz açtırmadığını bildirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Jandarma Genel Komutanlığı'nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, devletin en köklü kurumlarından biri olan, vatandaşların huzur ve refahının sağlanmasında önemli rol oynayan Jandarma Genel Komutanlığı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Milletimizin birliğini korumak ve devletimizin bekası için yüksek bir vazife şuuruyla, kahramanca görev yapan Jandarma Genel Komutanlığımız, üstlendiği tüm görevlerde milletimizi gururlandırmaktadır. Terörle mücadeleden asayişe, düzensiz göçle mücadeleden trafik güvenliğine kadar gece gündüz fedakarca hizmet veren Jandarma Genel Komutanlığımız, modernizasyon ve yeniden yapılanma çalışmaları, iyi eğitimli, disiplinli, donanımlı personeliyle vatandaşlarımızla iç içe başarılı çalışmalara imza atmakta, suç ve suçluya göz açtırmamaktadır. Bu düşüncelerle Jandarma Genel Komutanlığının kuruluş yıldönümünde, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, görevlerini başarıyla sürdüren Jandarma Genel Komutanlığı mensuplarına selam ve sevgilerimi iletiyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de son 24 saatte koronavirüs kaynaklı 691 ölüm
Nijerya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 400'ü aştı
Bangladeş'te son 24 saatte 3 bin 141, Filipinler'de 539 yeni Kovid-19 vakası görüldü
Bakü sokakları Kovid-19 tedbirleri nedeniyle boş kaldı
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 60 bini geçti

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Jandarma Genel Komutanlığı suç ve suçluya göz açtırmıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Jandarma Genel Komutanlığı suç ve suçluya göz açtırmıyor

Jandarmadan 181. kuruluş yıl dönümü videosu

Jandarma 181 yıldır vatan nöbetinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 65 yaş ve üstü vatandaşlar her gün 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecekler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 65 yaş ve üstü vatandaşlar her gün 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecekler
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ankara'da mesaiye devam' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ankara'da mesaiye devam' paylaşımı