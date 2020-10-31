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16 yaşındaki İnci Okan'ın Rıza Bey Apartmanındaki enkazdan çıkarıldığı anlara ait görüntüler
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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir'de evleri yıkılan vatandaşlarımıza yenilerini yapıp teslim edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İzmir'deki depremde evleri yıkılan vatandaşlarımıza inşallah en kısa sürede yenilerini yapıp teslim edeceğiz." dedi.

31.10.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir'de evleri yıkılan vatandaşlarımıza yenilerini yapıp teslim edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İzmir'deki depremde evleri yıkılan vatandaşlarımıza inşallah en kısa sürede yenilerini yapıp teslim edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin  Atatürk Şehir Stadyumu'nda düzenlenen Van 7.Olağan İl Kongresi'ne katılıyor. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deprem anından itibaren bakan, milletvekili, tüm kurumlarımız, Kızılayımız, AFAD'ımız, hep birlikte İzmirli kardeşlerimizin imdadına koştuk. İzmir'deki depremde evleri yıkılan vatandaşlarımıza inşallah en kısa sürede yenilerini yapıp teslim edeceğiz." dedi.

"Demokrasi kavramına zarar veriyorlar"

Erdoğan, Avrupa'da yükselen İslam düşmanlığına ilişkin, "Bir dinin peygamberi bir ülkenin yöneticisine sergilenen çirkinlikleri özgürlük kılıfı altında savunanlar demokrasi kavramına zarar veriyor. Avrupa değerleri diye çıkılan yolun diğer inançlar ve toplumların sembollerine karşı en bayağı hakaretlerin savunuculuğuna çıkması çok acı. Başta Fransa, kimi ülkelerde yükselen İslam düşmanlığı Avrupa'yı defalarca felakete sürükleyen çarpık zihniyetin devam ettiğinin işaretidir. Bize düşen kendi davamıza sıkı sıkıya sarılmaktır. Asla provokasyonlara itibar etmeyeceğiz. Peygamber efendimize edilen her hakaret tüm Müslümanları, şahsıma edilen her hakaret Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını hedef almaktadır." diye konuştu. 

Erdoğan, sözlerini şu şekilde sürdürdü: 

"Ülkemizi ekonomi alanında kuşatmaya çalışanlara cevabımızı, yeni bir ekonomik kurtuluş savaşıyla veriyoruz. Ekonomide gerçekleştirdiğimiz büyük yapısal değişim, en az kapitülasyonların kaldırılması kadar tarihi anlama sahiptir." 

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