Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de esnafı ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de esnaf ile bir araya geldi, kendisine sevgi gösterilerinde bulunan vatandaşlarla sohbet etti.
İzmir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Deprem Konutları Temel Atma Töreni" sonrasında, Bayraklı ilçesi Manavkuyu Mahallesi'nde bir restorana girdi.
Burada esnaf ile bir süre görüşen Erdoğan, çıkışta kendisine sevgi gösterilerinde bulunan vatandaşlarla sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyareti esnasında AK Parti İzmir milletvekilleri Binali Yıldırım, Ceyda Bölünmez Çankırı ve bazı yetkililer de eşlik etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.