Euro
9.51
Dolar
8.01
BIST 100
1,320.98
Altın
1,806.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir depreminin simge isimlerinden Ayda ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki depremde enkazdan 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin ile görüntülü telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Zafer Fatih Beyaz   | 24.11.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir depreminin simge isimlerinden Ayda ile telefonda görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin ile görüntülü telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından Ayda'nın babası Uğur Gezgin ile telefonda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sırada kendisine "Sizi çok seviyoruz" diyerek hitap eden Ayda'ya "Ben de sizi çok seviyorum" yanıtını verdi.

Erdoğan, İzmir'e gerçekleştireceği ziyarette Ayda ve ailesiyle görüşmek istediğini söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 608 kişi hayatını kaybetti
İtalya'da son 24 saatte 853 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Uluslararası Göç Örgütü toplantısında Kovid-19 aşısını bulan Türk doktorlar örnek gösterildi
Demir Grup Sivasspor'da 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Son 24 saatte 7 bin 381 kişiye hastalık tanısı konuldu, 161 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir depreminin simge isimlerinden Ayda ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir depreminin simge isimlerinden Ayda ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğretmenlerimizin mali ve sosyal imkanlarını güçlendirmeyi kendimize vazife addediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimsenin şahsi ifadeleri Cumhurbaşkanı ile hükümetimizle ilişkili hale getirilemez

'Özel Yeteneklilere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Politika Belgesi Taslağı' Erdoğan'a sunuldu

'Özel Yeteneklilere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Politika Belgesi Taslağı' Erdoğan'a sunuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü
Bakan Pekcan'ın annesi İhsan Kadaifci son yolculuğuna uğurlandı

Bakan Pekcan'ın annesi İhsan Kadaifci son yolculuğuna uğurlandı