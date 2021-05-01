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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İşçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alın teri dökerek çalışırken ülkemizi de büyüten işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Berk Özkan   | 01.05.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İşçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Alın teri dökerek çalışırken ülkemizi de büyüten işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın tweetinde, dün paylaştığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı ile ilgili görsel de yer aldı.



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