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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası İşbirliği Platformunun düzenlediği 11. Boğaziçi Zirvesi'ne video konferansla katılıyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanlığın umudu olan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kadınlarımızın şiddete maruz kalmadıkları bir ortamı oluşturmak için verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla ve hassasiyetle sürdüreceğiz." dedi.

Andaç Hongur   | 08.03.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanlığın umudu olan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik etti.

Erdoğan, Twitter hesabı ile BiP ve Telegram kanallarından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"Sevgileri, emekleri ve fedakarlıkları ile insanlığın umudu olan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum. Kadınlarımızın şiddete maruz kalmadıkları bir ortamı oluşturmak için verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla ve hassasiyetle sürdüreceğiz."

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