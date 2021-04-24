Euro
10.15
Dolar
8.40
BIST 100
1,341.07
Altın
1,776.62
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnanıyorum ki salgında hayatını kaybeden sağlık çalışanları Peygamberimiz'e komşu olacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın ile mücadele sırasında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına ilişkin, "İnanıyorum ki sevgili Peygamberimiz'e inşallah komşu olacaklardır. Çünkü onlar bu mücadeleyi bunun için verdiler." dedi.

Berk Özkan   | 24.04.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnanıyorum ki salgında hayatını kaybeden sağlık çalışanları Peygamberimiz'e komşu olacaktır Fotoğraf: TCCB / Murat Çetinmühürdar - Anadolu Ajansı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmalarını sürdürdüğü Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nden Selimiye Mahallesi'ndeki Üsküdar İlçe Sağlık Müdürlüğüne geçti.


Burada sağlık çalışanlarıyla orucunu açan Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da eşlik etti.

İftar programı çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erdoğan, her akşam değişik bir yerde iftar yapma fırsatını bulduklarını, bu akşam da sağlık personeli ile bir araya geldiklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgını süresi içerisinde birçok vatandaşın kaybedildiğini, doktorlardan hemşiresine, sağlık memuruna varıncaya kadar birçok sağlık çalışanının da Hakk'a uğurlandığını söyledi.

Erdoğan, kaybedilen sağlık personeli arasında profesöründen doçentine, doktoruna varıncaya kadar her kademeden doktorların, hocaların bulunduğunu belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bütün bu kovid salgını süresinde onlar hiçbir şeyden yılmadılar, hiçbir şeyden kaçınmadılar. Gerek hastanelerde gerek evlerdeki müdahalelere varıncaya kadar yoğun bir çalışmanın içerisinde oldular. Bu çalışmalar esnasında da tabii bazı bulaşlar oldu, şu oldu, vesaire ama onlar yılmadan, usanmadan bu mücadelelerini sürdürdüler. Ben tüm ölen sağlıkçı kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Şu anda hasta yatağında olanlara Rabb'imden şifalar diliyorum. Tabii bir şeyi çok açık, net söylemek lazım. Özellikle bu süre içerisinde verdikleri bu mücadeleyle Hakk'a yürüyenler inanıyorum ki sevgili Peygamberimize inşallah komşu olacaklardır. Çünkü onlar bu mücadeleyi bunun için verdiler ve şu anda da hala bu mücadeleyi, bu koronavirüs salgını boyunca sürdürüyorlar. Bu kovid salgınlarıyla bu mücadeleyi yine aynı şekilde sürdürüyorlar.

Bir de bu akşam tabii beraber iftar yaptığımız kardeşlerimiz her biri üçer kişilik gruplar halinde ev ev dolaşıyorlar ki evlere bu sağlık hizmetini götürecek kadar fedakarlık yapıyorlar. Hepsinden Allah razı olsun. Bu millet fedai can eden bir millet. Hele hele doktorlarımız zaten tababet yeminine dört dörtlük sadık kalan kardeşlerimiz. Hepsinden Allah razı olsun. Rabb'im bizleri Ramazan-ı Şerif'e kavuşturduğu gibi inşallah Ramazan Bayramı'na da kavuştursun diyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pakistan’dan Hindistan’a Kovid-19 ile mücadele için tıbbi ekipman yardımı teklifi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Londra'da Kovid-19 tedbirleri ve aşısı karşıtları yürüyüş düzenledi
Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor
İran'da son 24 saatte 374 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnanıyorum ki salgında hayatını kaybeden sağlık çalışanları Peygamberimiz'e komşu olacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnanıyorum ki salgında hayatını kaybeden sağlık çalışanları Peygamberimiz'e komşu olacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu katil sürülerinin kökünü kurutana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz

Erdoğan, Afganistan'ın eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mareşal Raşid Dostum'u kabul etti

Erdoğan, Afganistan'ın eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mareşal Raşid Dostum'u kabul etti
Rüyasında görerek 'Başkan Dedeciğim' hitabıyla mektup yazan çocuk, Erdoğan'ın iftar konuğu oldu

Rüyasında görerek 'Başkan Dedeciğim' hitabıyla mektup yazan çocuk, Erdoğan'ın iftar konuğu oldu
Kayseri'de iftar sofralarının ana yemeği: 'Fırın ağzı'

Kayseri'de iftar sofralarının ana yemeği: 'Fırın ağzı'