Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin telefonda görüştü

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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin telefonda Suriye ve Libya'daki gelişmeleri görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. İki lider, Suriye ve Libya'daki gelişmeler ile ikili ilişkileri ele aldı.

Aynur Ekiz   | 23.08.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin telefonda Suriye ve Libya'daki gelişmeleri görüştü

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Suriye ve Libya'daki gelişmeler ile ikili ilişkiler ele alındı.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, rejimin İdlib'deki ateşkes ihlalleri ve saldırılarının büyük bir insani krize yol açtığını, Suriye'deki çözüm çabalarına zarar verdiğini ve Türkiye'nin milli güvenliği bakımından da çok ciddi bir tehdide dönüştüğünü belirttiği kaydedildi.

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