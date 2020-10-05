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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti.

Enes Kaplan   | 05.10.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüştü Fotoğraf: Murat Kula/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 19.55'te başlayan basına kapalı kabul, 1 saat sürdü.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk de yer aldı.


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