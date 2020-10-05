Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 19.55'te başlayan basına kapalı kabul, 1 saat sürdü.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk de yer aldı.
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