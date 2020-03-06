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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli telefonda görüştü.

Berk Özkan   | 06.03.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli telefonda görüştü

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Bahçeli'nin görüşmesinde, güncel siyaset ve dış politika gelişmeleri ele alındı.


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