Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli telefonda görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli telefonda görüştü.
İstanbul
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Bahçeli'nin görüşmesinde, güncel siyaset ve dış politika gelişmeleri ele alındı.
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