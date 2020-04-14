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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile KKTC Başbakanı Tatar telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Sefa Mutlu   | 14.04.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile KKTC Başbakanı Tatar telefonda görüştü

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye'nin KKTC'ye desteğinin koronavirüsle mücadele sürecinde de devam edeceğini ifade etti.

Görüşmede ayrıca, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler de ele alındı.


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