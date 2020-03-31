Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo ile telefonda görüştü. Görüşmede, koronavirüsle mücadelede iş birliği konuları ele alındı.
İstanbul
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği konuları ve ikili ilişkiler ele alındı.
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