Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Guterres telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İstanbul
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'le telefonda görüştü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.