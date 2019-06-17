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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Guterres telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Sefa Mutlu   | 17.06.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Guterres telefonda görüştü

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'le telefonda görüştü.

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