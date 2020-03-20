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Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib'de şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de şehit olan 3 askerin ailelerine başsağlığı diledi.

Barış Gündoğan   | 20.03.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib'de şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de şehit olan 3 askerin ailelerine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde radikal gruplar tarafından açılan ateş sonucu şehit olan uzman onbaşılar Ramazan Nayir ve Oğuzhan Taş ile yine İdlib'de rahatsızlanarak şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Sezayi Atabey'in ailelerine birer başsağlığı mesajı gönderdi.

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