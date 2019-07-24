Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir yaptırım tehdidi Türkiye'yi haklı davasından vazgeçiremez
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Örtülü veya açık hiçbir yaptırım tehdidi Türkiye'yi haklı davasından vazgeçiremeyecektir." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasının 96. yıl dönümü münasebetiyle yayımladığı mesajında, "Örtülü veya açık hiçbir yaptırım tehdidi Türkiye'yi haklı davasından vazgeçiremeyecektir." ifadesini kullandı.
Erdoğan, "Doğu Akdeniz ve Suriye'de attığımız adımlar, milletimizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını koruma hassasiyetimizi açıkça ortaya koymuştur. Türkiye, bağımsızlığına, bekasına, vatandaşlarının güvenliğine yönelik her türlü tehdidi bertaraf edecek güce ve kararlılığa sahiptir." dedi.
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