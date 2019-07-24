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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir yaptırım tehdidi Türkiye'yi haklı davasından vazgeçiremez

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Örtülü veya açık hiçbir yaptırım tehdidi Türkiye'yi haklı davasından vazgeçiremeyecektir." dedi.

Ferdi Türkten   | 24.07.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir yaptırım tehdidi Türkiye'yi haklı davasından vazgeçiremez

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasının 96. yıl dönümü münasebetiyle yayımladığı mesajında, "Örtülü veya açık hiçbir yaptırım tehdidi Türkiye'yi haklı davasından vazgeçiremeyecektir." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Doğu Akdeniz ve Suriye'de attığımız adımlar, milletimizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını koruma hassasiyetimizi açıkça ortaya koymuştur. Türkiye, bağımsızlığına, bekasına, vatandaşlarının güvenliğine yönelik her türlü tehdidi bertaraf edecek güce ve kararlılığa sahiptir." dedi.

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