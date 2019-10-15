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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuşuyor Barış Pınarı Harekatı - Rasulayn
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedeflerimize ulaşıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'nin kuzeyi barış pınarlarıyla yeniden yeşerene, hedeflerimize ulaşıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

15.10.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedeflerimize ulaşıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz

Bakü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Konseyi (Türk Konseyi) 7. Zirvesi'nde konuştu.

Erdoğan, "(Gümrük) Kotalar maalesef ticaretimiz önündeki en büyük engellerden biri. Türk Konseyi olarak aramızdaki kotaları kaldırmamız gerekiyor." dedi.

Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Erdoğan, "Bu sabah itibarıyla yaklaşık bin kilometrekarelik alanı bölücü terör örgütünün işgalinden kurtardık. Suriye'nin kuzeyi barış pınarlarıyla yeniden yeşerene, hedeflerimize ulaşıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kısa zamanda Münbiç'ten Irak sınırımıza kadar olan bölgeyi güvenli hale getirip, ilk etapta 1 milyon daha sonra 2 milyon Suriyeli sığınmacının evlerine kendi tercihleriyle dönmelerini temin edeceğiz." diye konuştu.

Erdoğan, "Yukarı Karabağ sorununun en kısa sürede barışçıl yollarla ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü esasında çözülmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz." dedi.

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