Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.12
Dolar
5.44
BIST 100
101,538.30
Altın
1,296.73
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşuyor
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz bu yıl 50 milyon turisti geride bırakmak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hedefimiz bu yıl 50 milyon turisti geride bırakmak, 2023'te de 70 milyon turist hedefine ulaşmak. Bunu başaracağız." dedi.

08.03.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz bu yıl 50 milyon turisti geride bırakmak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göbeklitepe Ören Yeri Resmi Açılış Töreni'nde konuştu.

Erdoğan, "Hedefimiz bu yıl 50 milyon turisti geride bırakmak, 2023'te de 70 milyon turist hedefine ulaşmak. Bunu başaracağız." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstifa restinde ilk raund Zarif'in
İran'ın Kafkaslarda nüfuz arayışı
Somali'de yeni yönetim beklentileri karşılayamadı
Orta Asya: Avrasya'daki fay hatlarının birleştiği nokta
Tunus siyasetinde Körfez gölgesi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mutafyan için Ermenice taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mutafyan için Ermenice taziye mesajı

'Dünyanın her zamankinden daha çok kadın gücüne ihtiyacı var'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile görüştü

Emine Erdoğan: 2023'e kadar kadınların iş gücüne katılım hedefi yüzde 41

Emine Erdoğan: 2023'e kadar kadınların iş gücüne katılım hedefi yüzde 41
Tarihin sıfır noktasına 'nanoteknolojik örtüyle' koruma

Tarihin sıfır noktasına 'nanoteknolojik örtüyle' koruma
Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu şiiri paylaştı

Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu şiiri paylaştı