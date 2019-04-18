Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hangi başlıkları atarsanız atın Türkiye dimdik ayaktadır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Financial Times'ın haberine ilişkin, "Ne yaparsanız yapın, hangi başlıkları atarsanız atın, Türkiye dimdik ayaktadır, güçlenerek de yoluna devam edecektir." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Memur-Sen Genel Merkez Hizmet Binası açılış töreninde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne yaparsanız yapın, hangi başlıkları atarsanız atın, Türkiye dimdik ayaktadır, güçlenerek de yoluna devam edecektir." dedi.
"Yapılacak zulümlere tribünden seyirci olmayız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:
"Memur-Sen camiasının seçimler sebebiyle ortaya çıkan tabloda, bulundukları yerlerde dimdik duracaklarına inanıyorum. Ne yapacak, seni makamından mı alacak? Alsın. Seni memurluktan atabilir mi? Atamaz. Çünkü 657 denilen yasa sizi güçlü şekilde koruma altına almıştır. Kaldı ki bu yollara tevessül edenler karşısında arkanızda kapı gibi Memur-Sen camiası var. Bu ülkede şu anda bir hükümet var. Biz hiçbir zaman yapılacak bu zulümlere tribünden seyirci olmayız."
"Biz Suriyelileri onların eline bırakmayacağız"
Erdoğan, "Bolu'daki seçilmiş olan bir belediye başkanı, oradaki Suriyeliler için, 'Ben bunlara bir tas çorba vermem, buradan gönderirim' demişse de, biz onları da onların eline bırakmadan hükümet olarak valiliklerimiz kanalıyla aynen yedirmeye, içirmeye, giydirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
"Aleyhimizdeki haberlerin sayısı daha da katlanıyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Financial Times'ın haberine ilişkin, şunları söyledi:
"Biz terörle mücadele ve mülteciler meselesindeki çifte standarda dikkat çektikçe aleyhimizdeki haberlerin sayısı daha da katlanıyor. Ey Financial Times, 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye'yi sen tanıdın mı? Senin ülkende şu anda ne kadar mülteci var? Hadi bir de onu haber yap bakalım. Bizi birkaç marjinalin iftirası değil, hiçbir araştırma yapılmadan, iddialar teyit edilmeden, işin aslı muhataplarına sorulmadan Türkiye karşıtı her türlü habere, her türlü propagandaya prim verilmesi rahatsız ediyor."
Erdoğan, Türkiye'nin bekasının, vatandaşların birlik ve beraberliğinin her türlü politik hesabın üstünde olduğunu belirtti.
"Hak arama mücadeleleri demokrasinin bir gereğidir"
"Seçim döneminde yaşanan tartışmalar artık sona ermiş, herkes günlük hayatına yönelmiş, evine, işine, gücüne yoğunlaşmıştır." diyen Erdoğan, "Hak arama mücadeleleri demokrasinin bir imkanı ve gereğidir. Kimse hak arama mücadelesi verenleri hakaretle eleştirme yoluna gidemez." ifadesini kullandı.
"Asıl gündemimize odaklanmamız şarttır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçim tartışmalarını geride bırakarak, ekonomi ve güvenlik başta olmak üzere asıl gündemimize odaklanmamız şarttır. Dönem, kızgın demiri soğutma, musafahalaşma, kucaklaşma, birlik ve beraberliğimizi yeniden perçinleme dönemidir." dedi.
"YSK noktayı koyduğu zaman bizim için de mesele bitmiştir"
|Cumhurbaşkanı Erdoğan, YSK'ye başvurularla ilgili, "Geçmişimizden bugüne her türlü siyasi parti bu tür yollara başvurmuştur. Bu tür hak arama mücadelesini vermiştir. Son nokta konulana kadar da bunun takipçisi olmuşlardır. Ama olay partime gelince niye rahatsız oluyorsunuz. Sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. Yüksek Seçim Kurulu noktayı koyduğu zaman bizim için de mesele bitmiştir. Ondan sonra yola devam." şeklinde konuştu.